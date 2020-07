Nach den Wochenend-Krawallen in Stuttgart und Frankfurt zeigen sich die Sicherheitskräfte in der Pfalz „sensibilisiert“: Sie wollen verhindern, dass es hier zu ähnlichen Ausschreitungen kommt. Eine Ludwigshafener Polizeisprecherin sagt: Die Beamten werden am Wochenende die „bekannten Treffpunkte der Jugendlichen“ besonders im Blick haben. Und eine Kollegin aus Kaiserslautern ergänzt: Seit die Corona-Auflagen gelockert wurden, sind dort ohnehin schon mehr Polizisten in der Innenstadt unterwegs.

Zusammenarbeit mit US-Polizei

Dabei setzen sie besonders auf die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt und mit der amerikanischen Militärpolizei, außerdem bekommt das Westpfalz-Präsidium Verstärkung von der Bereitschaftspolizei. Zuvor hatte das Mainzer Innenministerium angekündigt, dass in allen rheinland-pfälzischen Oberzentren – neben Ludwigshafen und Kaiserslautern sind das Mainz, Trier und Koblenz – vor allem mehr Beamte als sonst in Zivil patrouillieren sollen.