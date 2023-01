Das Pfalztheater hat nach dem verheerenden Wasserschaden kurz vor Weihnachten für einige seiner Produktionen eine neue Spielstätte gefunden. Das hat Betriebsdirektorin Tanja Herrmann am Freitag dem Bezirkstag berichtet. Demnach sei man bei der Firma Bossert aus Landau fündig geworden, die das große Zelt von ihrem Weihnachtszirkus zur Verfügung stellt. Nun sei man auf der Suche nach einem geeigneten Standort in Kaiserslautern. Indes wird weiter untersucht, wie hoch der Schaden am Pfalztheater ist. Der Bühnenboden ist laut Herrmann gänzlich kaputt, die darunterliegende Dämmwolle schimmele bereits. Ebenso zerstört seien der Hauptvorhang sowie die Bühnenpodien. Die Bühnenmaschinerie funktioniere hingegen nach einer ersten Überprüfung. Eine Firma sei derzeit außerdem damit beschäftigt, die Scheinwerfer sowie die Zugmaschinen zu testen. Welche Schäden – auch ausgefallene Eintrittskosten – die Versicherung übernimmt, müsse noch geklärt werden, ergänzte der Bezirkstagsvorsitzende Theo Wieder (CDU).