Nach dem Wasserrohrbruch in der Landauer Straße in Höhe der Hausnummer 16 in Dudenhofen bleibt die Straße für die Reparaturarbeiten drei Wochen gesperrt. Darüber informierte Reinhard Burck (Grüne), Beigeordneter der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde. Die Hauptwasserleitung war am Freitagvormittag gebrochen. Die Straße muss laut Burck auf 30 bis 35 Meter saniert werden. Die Umleitung erfolgt über die Carl-Zimmermann-Straße, die Johann-Walter-Straße und die Speyerer Straße.