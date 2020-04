Nach dem Waldbrand beim ehemaligen US-Militärdepot nahe Fischbach im Kreis Kaiserslautern in der Nacht zum Samstag hat die Feuerwehr am Samstagmorgen gegen 6:30 Uhr die Nachtwache beendet. Auf dem umzäunten Gelände, auf dem Bunkerreste stehen und wo nach dem Abzug des Militärs junge Kiefern gewachsen waren, waren 35.000 Quadratmeter Wald abgebrannt – aus noch unbekannter Ursache. Wie der Wehrleiter der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn, Torsten Erlenbach, am Samstagmittag berichtete, seien die Löscharbeiten gegen 2 Uhr in der Nacht abgeschlossen gewesen. Es sei danach nicht mehr zu einem erneuten Aufflammen des Feuers gekommen. Etwa 120 Einsatzkräfte aus der Umgebung waren im Einsatz.