Israel hat nach der vereinbarten Waffenruhe mit der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad seine Grenzübergänge zum Gazastreifen wieder geöffnet. Der Erez-Grenzübergang und der Warenübergang Kerem Schalom seien wieder offen, teilte das israelische Verteidigungsministerium am Sonntag bei Twitter mit. Das Ministerium veröffentlichte auch Bilder von Tank- und Lastwagen, die offenbar am Sonntagmorgen die Grenze passierten.

Noch am Samstag hatte das Ministerium in sozialen Medien Videos von Überwachungskameras veröffentlicht, die Mörserangriffe direkt am Erez-Grenzübergang zeigen. An den beiden Übergängen habe es in vergangenen Tagen Dutzende solcher Angriffe gegeben. Die Eröffnung der Übergänge deutete auf eine echte Entspannung nach mehrtägigen Gefechten hin - wie schon nach der Eskalation zwischen Israel und dem Islamischen Dschihad im vergangenen August.

Die von Ägypten vermittelte Waffenruhe hatte vorerst Bestand. Sie trat am Samstag um 22.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) in Kraft. Noch mehr als eine Stunde später kam es zu gegenseitigen Angriffen, die in den frühen Morgenstunden am Sonntag aber nachließen.