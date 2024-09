Ein 25-jähriger Busfahrer und ein 22-jähriger Fahrgast haben sich am Mittwoch so gestritten, dass die Landauer Polizei einschreiten musste. Der Busfahrer hatte den jungen Mann „aufgrund ungebührlichem Verhaltens“, wie es in ihrem Bericht der Polizei heißt, aus dem Linienbus verwiesen. Dies nahm der 22-Jährige zum Anlass, derart am Fahrerhäuschen zu rütteln, dass er dieses dadurch beschädigte. Daraufhin stiegen beide Männer aus. Auf der Straße kam es dann noch zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen den beiden Kontrahenten. Hierbei wurden beide leicht verletzt. Bilanz des Zwischenfalls: Sachschaden in Höhe von 200 Euro und Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung.