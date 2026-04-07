Am Dienstag, 31. März, ist ein 55-Jähriger gegen 23.20 Uhr in der Königstraße in Bad Bergzabern von drei Männern angesprochen, mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld sowie Zigaretten aufgefordert worden. Als der Geschädigte sich weigerte, schlugen und traten die Tatverdächtigen mehrmals auf den Mann ein. Er wurde leicht verletzt, die Täter flüchteten zu Fuß. Das haben die Staatsanwaltschaft Landau und die Polizei nunmehr öffentlich gemacht.

Nach „intensiven und umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Landau und Kriminalpolizei Landau“ habe sich der Tatverdacht gegen einen 24-Jährigen aus Bad Bergzabern erhärtet, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Am Donnerstag, 2. April, durchsuchten Polizeikräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft dann die Wohnung des Tatverdächtigen sowie zwei weitere Wohnungen, in denen sich der Mann regelmäßig aufhalten soll. Dabei konnte der 24-Jährige vorläufig festgenommen werden, zudem wurde sein Mobiltelefon sichergestellt.

Der Beschuldigte wurde noch am gleichen Tag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung und gefährlicher Körperverletzung in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen, auch zu den beiden anderen Tatverdächtigen, dauern weiter an.