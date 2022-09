Drei Jugendliche in Rheinland-Pfalz haben sich beim versuchten Diebstahl von Speise-Eis äußerst ungeschickt angestellt - und sind so der Polizei ins Netz gegangen. Das Trio stahl mehrere Packungen Eis aus einem Eis-Automaten in Bellheim nahe Landau, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als die Polizei anrückte, ergriffen zwei von ihnen die Flucht - der dritte allerdings blieb mit seinem Arm im Ausgabefach des Automaten stecken und wurde von der Polizei gefasst.

Die beiden anderen Jugendlichen seien zurückgekommen, nachdem sie das Malheur ihres Freundes bemerkt hatten, die Polizei konnte sie ebenfalls schnappen. Das Trio hatte nach Polizeiangaben nicht nur 15 Packungen Eis geklaut, sondern führte noch allerhand verbotenes Material mit sich. Deshalb werde nun wegen Diebstahls, Verstößen gegen das Betäubungsmittel-, Arzneimittel- und Waffengesetz ermittelt.