Eine für blinden Alarm bekannte Wormserin hat der Polizei einen sinnlosen Großeinsatz der Feuerwehr eingebrockt. Die Beamten berichten: Sie hatten die 39-Jährige für eine Vernehmung am Dienstagvormittag in einer Wormser Inspektion antreten lassen. Und als die Frau wieder gehen durfte, wählte sie prompt wegen eines angeblichen Gasaustritts den Notruf. Die Wehr rückte auch gleich mit einem Großaufgebot an, stellte aber fest: Es ist alles in Ordnung. Dass es in ihrer Dienststelle tatsächlich komisch gerochen hat, räumt die Polizei allerdings ein. Nur was es kein Gas, sondern „Gras“, das im Flur zu erschnuppern war – Ermittler hatten zuvor beschlagnahmte Cannabispflanzen in die Asservatenkammer gebracht.