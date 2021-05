Am späten Dienstagabend wurde die Polizei über ein vermeintliches Autorennen im Bereich der Landauer und Speyerdorfer Straße informiert, bei dem ein schwarzer Porsche und ein weißer BMW beteiligt gewesen sein sollen. Wie die Polizei mitteilt, wurde bei der Fahndung ein 22-Jähriger am Steuer eines BMW angehalten. Er steht im Verdacht, an dem Rennen teilgenommen zu haben. Bei der Kontrolle wurde Atemalkohol festgestellt; ein freiwilliger Test auf der Dienststelle bestätigte das Ergebnis. Da der 22-Jährige als Fahranfänger noch in der Probezeit ist, darf er keinen Alkohol zu sich nehmen. Ob er bei dem angeblichen Rennen tatsächlich gefahren ist, muss noch geklärt werden. Zeugen können sich telefonisch unter 06321/854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de melden.