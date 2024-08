Knapp zweieinhalb Wochen nach dem verheerenden Brand im Feuerwehrgerätehaus in Hambach hat die Kriminalpolizei das Gebäude freigegeben. Brandursache ist nach bisherigen Erkenntnissen von Stadt und Feuerwehr ein technischer Defekt an einem der Einsatzfahrzeuge.

Gerüchten in den sozialen Medien, der Brand stehe im Zusammenhang mit dem Spießbratenrock der Feuerwehr am Vorabend widerspricht die Feuerwehr vehement. „Das ist Quatsch, alles mit Feuer fand im Außenbereich statt.“

Flammen, Rauch, Hitze und Gase haben immense Schäden an der Gerätehalle und den darin abgestellten Fahrzeugen angerichtet. Die Stadt ist mit Versicherungen im Gespräch und will ein Provisorium für die Löschgruppe Süd in Hambach errichten, bis das Gerätehaus wieder intakt ist.

