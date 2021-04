Nach dem Verbot einer „Querdenker“-Kundgebung in Speyer wird diese heute in Landau stattfinden. Dies bestätige die Polizei Landau auf Nachfrage. Die Stadtverwaltung Speyer hatte die ursprünglich für Samstag geplante Kundgebung auf dem Domplatz untersagt. Anhänger, der in Speyer abgesagten Versammlung, haben über den Messengerdienst Telegram zur Teilnahme in Landau aufgerufen. Wie viele Demonstranten erwartet werden, sei laut der Polizei nicht bekannt.