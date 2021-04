[Aktualisiert 14.45 Uhr] Nach dem Verbot einer „Querdenker“-Kundgebung in Speyer hat die Stadt Landau eine geplante Versammlung am Rathausplatz ebenfalls untersagt. Das teilte die Stadt Landau per Pressemitteilung mit. Abstands- und Hygieneregeln können nach Angaben der Stadtverwaltung unmöglich eingehalten werden, da deutlich mehr Demonstranten als angemeldet sich am Rathausplatz versammeln wollten. Die Stadtverwaltung Speyer hatte bereits diese Woche, die ursprünglich für Samstag geplante Kundgebung auf dem Domplatz untersagt.