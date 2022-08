Im Streit mit dem Investor schnappte sich ein Bauunternehmer aus der Südpfalz vor etwa einem Jahr einen Bagger und richtete an einem fast fertigen Neubau schwere Schäden an. Mittlerweile hat ein Gericht den Mann zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Doch ihm stehen weitere Konsequenzen ins Haus: Er wird für die Reparaturen an dem Gebäude aufkommen müssen – und für weitere Folgekosten, die dem Bauherrn entstanden sind. Um welche Summe es dabei gehen dürfte, steht im ausführlichen Bericht.