Die Pfingstferien beginnen in Rheinland-Pfalz mit einem Unwetter. Während es am Donnerstag noch weitgehend ruhig blieb, hatte der Deutsche Wetterdienst für Teile der Pfalz am Freitag die höchste Unwetterwarnstufe ausgerufen. Es gab zahlreiche Einsätze von Feuerwehr und anderen Hilfskräften. Pfälzische Rettungskräfte sprachen zwischenzeitlich von einem Jahrhunderthochwasser. Wir berichten im Liveblog.

