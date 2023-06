[Aktualisiert: 20.10 Uhr] Auf der A6 bei Bruchmühlbach-Miesau hat es am Abend in Fahrtrichtung Kaiserslautern einen Unfall gegeben. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, sind drei Fahrzeuge am Unfall beteiligt gewesen. Es sei ein Auffahrunfall gewesen. Verletzte hab es laut Polizei keine. Für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten war die Autobahn etwa zwei Stunden voll gesperrt, es bildete sich ein langer Rückstau. Nun fließe der Verkehr ab.