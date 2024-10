Am Samstagmorgen ist die Polizei durch ein beschädigtes Verkehrszeichen auf einen Verkehrsunfall aufmerksam geworden, der sich in der Nacht zuvor ereignet hatte. Da war laut Polizei ein 36-Jähriger mit seinem Auto auf der B39 von Hockenheim kommend in Richtung Speyer unterwegs. An der Anschlussstelle der B9 in Richtung Ludwigshafen kam er mutmaßlich wegen überhöhter Geschwindigkeit sowie unter Alkoholeinfluss nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen, das aus der Betonverankerung gerissen wurde. Mittels der vor Ort gefundenen Fahrzeugteile konnte der Fahrer schnell ermittelt werden. Zu Hause hatte der Unfallflüchtige beim Einparken außerdem noch einen geparkten, anderen Wagen beschädigt. Dem 36-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gegen ihn eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.