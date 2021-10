Bei einem Unfall in der Friedrich-Ebert-Straße erlitt ein Radfahrer am Mittwoch eine stark blutende Kopfwunde. Der 31-jährige Mountainbike-Fahrer war nach Angaben der Polizei gegen 12.05 Uhr in Richtung Etzelweg unterwegs. Er folgte einem Pkw-Anhänger-Gespann, das ein 48-jähriger Mann steuerte. In Höhe des Netto-Marktes wechselte der Pkw auf die Linksabbiegerspur, der Radfahrer fuhr geradeaus. Laut Polizei lässt eine langgezogene Kontaktspur an der rechten Pkw-Seite den Rückschluss zu, dass sich Pkw und Fahrrad berührt haben müssen. Wer den Kontakt verursacht hatte, ist allerdings unklar. Der Radfahrer stürzte und zog sich eine stark blutende Kopfverletzung zu. Er war desorientiert, zeitweise nicht ansprechbar und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro, am Fahrrad nur leichter Schaden an der Heckleuchte.