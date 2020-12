Ein Pfälzer Polizist hat einen Prozess gegen seinen Arbeitgeber gewonnen: Das Land muss demnach anerkennen, dass der Mann bei einem Einsatz auch psychische Schäden erlitten hat. Er war vom Auto einer damals 63-Jährigen erfasst worden, als er sich im Januar 2017 auf einer Landstraße zwischen Speyer und Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) um einen Wildunfall kümmerte. Später meldete er, dass er dabei neben den körperlichen Verletzungen auch eine posttraumatische Belastungsstörung davongetragen habe. Doch ein Gutachter bestritt das zunächst.

Dank Behandlung wieder abgeklungen

In einem Prozess in Neustadt hat ein Mediziner dem Beamten nun aber bescheinigt: Mittlerweile seien die psychischen Folgen zwar behandelt und daher weitgehend abgeklungen, aber zunächst seien sie durchaus vorhanden gewesen. Die Verwaltungsrichter haben das dann auch so in ihrem Urteil festgeschrieben. Sie sagen: Im Moment ist der Polizist zwar voll dienstfähig. Aber ihre Entscheidung kann für ihn wichtig sein, falls es mit dem Land doch noch zu weiteren Auseinandersetzungen um die Unfallfolgen kommt.