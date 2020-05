Am Freitag, 8. Mai, ist es gegen 23.15 Uhr in der Edenkobener Staatsstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt befuhr ein zunächst unbekannter Autofahrer die Straße von Edesheim kommend in Richtung Maikammer. In Höhe des Bahnhofes prallte er gegen den Bordstein einer Fahrbahninsel, kam ins Schleudern und blieb auf einem Grünstreifen vorm Bahnhof stehen. Ein Zeuge habe den Unfall bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass der Fahrer die Kennzeichen vom Fahrzeug reißen würde. Laut Polizei habe sich der Mann noch vor Eintreffen der Streife mit den Schildern aus dem Staub gemacht. Später sei der 35-Jährige aus dem Raum Neustadt in unmittelbarer Nähe zum Unfallort aufgefunden worden. Er sei alkoholisiert gewesen, habe aber einen Alkoholtest verweigert, weshalb er zur Polizeiwache mitgenommen wurde. Das nicht mehr fahrbereite Unfallfahrzeug stellte die Polizei sicher. Gegen den Mann läuft jetzt ein Strafverfahren. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 11.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.