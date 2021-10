Nach einem Verkehrsunfall mit einem Kind sucht die Polizei nach der beteiligten Fahrradfahrerin. Am Mittwoch gegen 7.50 Uhr überquerte eine Sechsjährige die Fahrbahn am Goerdelerplatz (Hemshof) und kollidierte mit der Radfahrerin. Das Mädchen und die Frau stürzten. Die Polizei wurde nicht verständigt. Sie bekam den Unfall erst im Nachgang mitgeteilt und sucht nun nach der Radlerin. Hinweise an die Inspektion 2 unter Telefon 0621 963-2222.