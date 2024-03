Sturzbetrunken war eine Eisenbergerin, die am Montag in Grünstadt einen Unfall gebaut hat: Die 55-Jährige streifte mit ihrem Golf ein geparktes Auto, wollte dann offenbar weiterfahren. Passanten haben sie laut Polizei gestoppt. Ein Atemtest ergab bei ihr einen Wert von fast drei Promille. Die Gesamtschadenssumme beziffern die Beamten auf etwa 10.000 Euro. Allerdings geht es da nicht nur um die Streifschäden. Beim Golf der Verursacherin war auch die Vorderachse gebrochen, das könnte beim Aufprall gegen einen Bordstein passiert sein. Außerdem gibt es an der VW-Front noch eine Unfallspur, sie lässt von einer bislang unbekannten Kollision mit einem weiteren Fahrzeug ausgehen.

