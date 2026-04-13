Ein 44 Jahre alter Mann, der am Donnerstag vergangener Woche bei einem Unfall in der Mannheimer Diffenéstraße schwer verletzt wurde, ist an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Radfahrer war nach Erkenntnissen der Polizei beim Ausfahren aus der Industriestraße und Überqueren der Diffenéstraße mit einem Auto kollidiert, das auf der Diffenéstraße unterwegs war. Er sei nach dem Unfall von Rettungskräften reanimiert und in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht worden, dort aber am nächsten Tag gestorben. Zum genauen Unfallhergang und der Unfallursache ermittelt weiter der Verkehrsdienst Mannheim.