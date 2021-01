Ein 6-jähriger Junge ist am Donnerstagabend von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Laut Polizei kam es in Weingarten gegen 17.45 Uhr zu dem Unfall. Nach Zeugenangaben fuhr ein vermutlich weißer Wagen die B3 von Weingarten in Richtung Karlsruhe. Am Ortsausgang von Weingarten überquerte der Junge in Begleitung von anderen Kindern die Fahrbahn vom Mauertalweg kommend in Richtung eines Einkaufsmarktes, ohne offensichtlich auf den Verkehr zu achten. Dabei sei es zur Kollision gekommen. Der bislang unbekannten Fahrer des Wagen habe nicht angehalten und sei einfach weitergefahren.

Nach Angaben der Polizei wurde der 6-Jährige schwer am Bein verletzt und musste in die Kinderklinik eingeliefert werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Es soll sich laut Zeugen um einen weißen Pkw handeln, der sich am Ende einer Fahrzeugkolonne befunden hat. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.