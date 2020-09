Ein Schaden von 2500 Euro ist in der Nacht auf Sonntag in der Unteren Hauptstraße in Herxheim an einem Auto entstanden. Ein bislang unbekannter Autofahrer hat laut Polizei einen geparkten Wagen auf der Fahrerseite gestreift und sich anschließend aus dem Staub gemacht, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fahrzeugbesitzer hat den Schaden am Sonntag um 9 Uhr bemerkt, abgestellt hatte er den Wagen am Vorabend um 21 Uhr.