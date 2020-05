Nach einem schweren Unfall auf der A6 bei Mannheim-Sandhofen gab es in Richtung Pfalz bis in die Nacht hinein Behinderungen. Laut Polizei hatte gegen 19.45 Uhr auf der Spur Richtung Viernheim ein 20-Jähriger auf der linken Spur das Auto einer 34-Jährigen gerammt, die vor ihm ausgeschert war. Der Wagen der Frau wurde zudem auf den Wagen vor ihr geschoben, in dem ein 35 Jahre alter Mann aus Hamburg saß. Die Frau sei schwer verletzt worden, die Männer in den beiden anderen Autos leicht, so die Polizei. Es entstand ein Schaden von 30.000 Euro. Die Polizeiautobahnstation Ruchheim war ebenso im Einsatz wie mehrere Rettungswagen mit Notärzten, Feuerwehren aus Mannheim und Frankenthal und die Autobahnmeisterei Mannheim-Seckenheim.

Der Verkehr wurde nach dem Unfall zunächst in Ludwigshafen-Nord von der Autobahn abgeleitet, um 21.30 Uhr sei die rechte Spur wieder freigegeben worden. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in die Nacht an.