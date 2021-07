Ein Streit zwischen Unfallverursacher und Zeugen ist in Haßloch am Freitag gegen 17.30 Uhr so eskaliert, dass die Polizei Strafanzeigen gefertigt hat. Wie die Beamten berichten, wollte ein Autofahrer von der Langgasse auf den Rathausplatz einbiegen. Der ihm folgende, 35-jährige Autofahrer sei aus Unachtsamkeit aufgefahren. Zwei Zeugen schalteten sich in das Geschehen ein und wurden vom Verursacher mehrfach beleidigt und bedroht, wie sie der Streife mitgeteilt haben. Offenbar habe es den Mann gestört, dass sie sich einmischen. Durch den Unfall ist minimaler Sachschaden an den Autos entstanden.