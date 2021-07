Mehrfach einem 68-Jährigen aus Neuhofen ins Gesicht geschlagen hat nach einem Unfall auf der B9 am Mittwochnachmittag ein 48-jähriger Mann aus Jockgrim. Das teilte die Polizeiinspektion Speyer mit. Laut Bericht waren beide Fahrer gegen 14.10 Uhr auf der Bundesstraße von Speyer in Richtung Germersheim unterwegs. An der Anschlussstelle zur B39 überholte der 48-Jährige mit seinem Dacia den Senior von rechts. Als er wieder nach links wechselte, kollidierte er mit dem VW des 68-Jährigen. Beide Männer hielten an und der 48-Jährige ging zum Senior und schlug ihm mehrfach ins Gesicht. „Der Mann aus Neuhofen erlitt hierdurch Verletzungen und musste zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht werden“, teilt die Polizei mit. Den Sachschaden beziffern die Beamten mit rund 1300 Euro. Wer Hinweise zum Fall geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.