Offenbar unter Drogeneinfluss hat in der Nacht zu Freitag ein junger Autofahrer einen Unfall gebaut und ist anschließend in seinem Wagen auf der A62 kurz vor der Ausfahrt Kusel eingeschlafen. Eine Streife der Autobahnpolizei entdeckte den 19-Jährigen in seinem unbeleuchtet auf dem Standstreifen stehenden Wagen. Das Auto wies laut Polizei Unfallspuren an der gesamten linken Fahrzeugseite auf. Ein Drogenschnelltest beim Fahrer habe positiv auf Cannabis reagiert. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die einen Zusammenstoß des Nissan mit den Mittelschutzplanken beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Nummer 0631-35340 bei der Autobahnpolizei Kaiserslautern zu melden.