Die Mannheimer Stadtverwaltung will intern der Frage nachgehen, ob es beim Betrieb des Fahrlachtunnels in den vergangenen Jahren zu Versäumnissen gekommen ist. Das hat ein Rathaus-Sprecher gesagt, nachdem ihn die RHEINPFALZ mit einem Rundschreiben des Bundesverkehrsministeriums aus dem Jahr 2006 konfrontiert hat. Das Dokument bezog sich auf damals neue Sicherheitsregeln für Straßentunnel und nahm die Betreiber solcher Anlagen in die Pflicht: Sie sollten überprüfen, ob ihre jeweiligen Anlagen den überarbeiteten Vorgaben noch entsprechen.

Mängel erst nach 15 Jahren entdeckt

Die Mannheimer Stadtverwaltung allerdings hat erst jetzt herausgefunden, dass die Lüftungsanlage des auch für viele Pfälzer Pendler wichtigen Fahrlachtunnels hinter den inzwischen 15 Jahre alten Anforderungen zurückbleibt. Dabei hat sie die Mängel als so gravierend eingestuft, dass sie die Röhren vergangene Woche kurzfristig komplett gesperrt hat. Die Folge war ein Verkehrschaos. Bis wieder Autos durch den Tunnel fahren dürfen, werden mehrere Monate vergehen. Und selbst nach einer Wieder-Öffnung ist noch jahrelang mit Einschränkungen zu rechnen.

