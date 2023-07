Ein interessierter Kunde lässt sich in einem Neustadter Juweliergeschäft Waren zeigen, kurz darauf fällt Verkäufer Erich Müller auf: Zwei wertvolle Schmuckstücke fehlen. Die Polizei ermittelt, doch Müller will sich nicht allein auf die Ermittlungen verlassen. Er wendet sich in einer Anzeige in der RHEINPFALZ direkt an den Ladendieb und macht ihm ein verlockendes Angebot.

