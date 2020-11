„Nach dem ersten Tag mit Maskenpflicht in der Innenstadt von Speyer lässt sich eine sehr positive Bilanz ziehen, die optimistisch für die nächsten Wochen stimmt.“ Das hat Stadtsprecherin Annika Siebert am frühen Mittwochabend auf Anfrage mitgeteilt. Der Kommunale Vollzugsdienst habe danach 42 Personen ohne Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) festgestellt. Drei konnten ein Attest vorlegen. Die übrigen „gaben glaubhaft an, von der Maskenpflicht keine Kenntnis gehabt zu haben“. Es habe sich dabei vor allem um Besucher aus dem Badischen gehandelt. Nach entsprechender Belehrung legten alle eine MNB an. Die Pflicht zum Tragen in der City gilt seit Mittwoch täglich von 8 bis 20 Uhr. Der KVD hat laut Siebert in dieser Woche sechs Kollegen im Einsatz, wobei jeweils zwei in der AfA vor Ort sind. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) dankte allen Bürgern, „die die Maßnahmen so schnell aufgenommen haben und sie solidarisch und rücksichtsvoll mittragen“. Sie appellierte, trotz der MNB-Pflicht weiter in der Innenstadt einkaufen zu gehen. Die Polizei Speyer hat am Mittwoch das Rechtshilfeersuchen der Stadtverwaltung an sie auf Kontrolle der MNB-Pflicht in der Innenstadt bestätigt. „Entsprechend führen die Kollegen in der Zeit von 8 bis 20 Uhr Kontrollen durch“, sagte Polizeisprecher Timo Ott am Mittwoch auf Anfrage. Über die Anzahl von angesprochenen Personen oder die Anzahl festgestellter Verstöße gegen die Maskenpflicht könne er jedoch keine Angaben machen. Die Polizei leite bei Bedarf Bußgeldverfahren ein und gebe sie an die Stadt ab. ell