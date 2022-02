Die Polizei in Grünstadt sucht weitere Zeugen des schweren Verkehrsunfalls vom Mittwoch, 2. Februar: Bei dem Unfall auf der B47 bei Hettenleidelheim war eine 60-jährige Autofahrerin verstorben, ihr Ehemann und eine weitere Frau wurden schwer verletzt. Wie Inspektionsleiter Sigfried Doll verdeutlichte, suche die Polizei Zeugen, die sich kurz vor oder unmittelbar nach dem Unfall in der Nähe der Unfallstelle aufgehalten oder etwas beobachtet haben. Insbesondere werde ein älterer Mann gesucht, der laut Zeugen zunächst an der Unfallstelle war, dann aber weggefahren sei. Die Strecke sei vielbefahren, es sei anzunehmen, dass es noch mehr Menschen gibt, die im zeitlichen Zusammenhang zum Unfall dort unterwegs waren und vielleicht etwas gesehen oder gehört haben, sagt Doll.

Die 60-jährige Frau aus dem Donnersbergkreis, die mit ihrem 64-jährigen Ehemann als Beifahrer die B47 in Richtung Hettenleidelheim befuhr, geriet am Mittwoch, 2. Februar, gegen 9.50 Uhr in Höhe der Rastanlage Pfalz aus weiterhin unbekanntem Grund auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß ihr Kleinwagen frontal mit einem Sattelzug zusammen, der von der Autobahn kommend gen Eisenberg unterwegs war. Durch die Kollision verlor der Lkw-Fahrer die Kontrolle über seinen Laster, der schließlich quer auf der Straße stehenblieb. Eine 53-Jährige, die dem Pkw der 60-Jährigen gefolgt war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Ihr Mercedes prallte gegen das Führerhaus des Sattelzugs. Die Frau wurde dabei schwer verletzt.

Gutachten liegt noch nicht vor

Der 64-jährige Ehemann der 60-jährigen Fahrerin befinde sich weiter mit Verletzungen im Krankenhaus, er konnte noch nicht von der Polizei zum Unfall befragt werden, sagt Doll. Das Gutachten des Sachverständigen, der an der Unfallstelle war, liege noch nicht vor. Das vollständige Ergebnis der Obduktion des Leichnams der Fahrerin liege noch nicht vor.

Kontakt



Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon 06359 93120