Es sind Szenen, die vielen Mannheimern noch bis heute in Erinnerung bleiben. Am 2. Mai 2022 stirbt ein Patient des Mannheimer Zentralinstituts für seelische Gesundheit nach seiner Festnahme am Mannheimer Marktplatz. Polizisten hatten ihn zuvor auf dem Boden fixiert und einer der beiden Polizisten dem schwergewichtigen Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen. Wenige Stunden später wird der Mann für tot erklärt. Eineinhalb Jahre später, am 23. Dezember 2023, kommt es im Stadtteil Schönau erneut zu einem tödlichen Polizeieinsatz. Ein Mann steht mit einem Messer bewaffnet auf der Straße, vier Polizisten stehen ihm mit teils gezogener Waffe gegenüber. Die Situation ist hektisch, dann bewegt sich der Mann auf die Polizisten zu. Einer der Beamten erschießt ihn daraufhin. Die Initiative „2. Mai“ ruft seitdem zu Demonstrationen gegen Polizeigewalt auf – und wird von den beteiligten Polizisten jetzt verklagt. Die Aktivisten sprechen von „Einschüchterung“, die Gegenseite hingegen von „Schmähungen“ und „falschen Tatsachenbehauptungen“.

