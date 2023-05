Nach einem tödlichen Unfall bei Grünstadt am Donnerstagmorgen blieb die A6 noch deutlich länger gesperrt als von der Polizei zunächst erwartet. Die Beamten hatten zunächst darauf gesetzt, dass die Fahrbahnen in Richtung Mannheim bereits in den Abendstunden wieder benutzbar sind. Tatsächlich ist eine erste Spur aber erst um Mitternacht wieder freigegeben worden, die zweite folgte sogar noch etwas später. Bei der Kollision am Donnerstag war ein 36-Jähriger aus Thüringen mit seinem Lastwagen ins Stau-Ende gekracht. Sein Führerhaus fing daraufhin Feuer, er konnte nur noch tot geborgen werden. Vier weitere Menschen in anderen Fahrzeugen sind durch die Wucht des Aufpralls verletzt worden.

Tod im Führerhaus: So kam es um tödlichen Unfall auf der A6