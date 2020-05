Das Ermittlungsverfahren gegen zwei Mannheimer Polizeibeamte ist eingestellt worden. Sie gaben am 15. Dezember bei einem Einsatz im Stadtteil Waldhof Schüsse auf einen 44-Jährigen ab, der wenig später verstarb. Die Staatsanwaltschaft kam zu dem Schluss, dass die Beamten in Notwehr handelten. An besagtem Tag soll sich folgendes zugetragen haben: Die beiden uniformierten Polizisten trafen am Morgen zusammen mit dem Rettungsdienst in der Wohnung der Familie des 44-Jährigen ein. Er verhielt sich ruhig, war aber in einem psychisch angespannten Zustand. Im Anschluss an eine Blutzuckermessung ging der Mann in die Küche und kehrte mit einem Messer zurück. Dann soll er auf die Beamten und die Rettungssanitäterinnen zugegangen sein und sich selbst eine blutende Wunde am Hals zugefügt haben. Die Sanitäterinnen flüchteten auf einen Balkon. Obwohl die Beamten den 44-Jährigen lautstark aufforderten, das Messer fallen zu lassen, näherte sich dieser den Beamten noch weiter. Dann sahen sich die Polizisten nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft gezwungen, mehrere Schüsse abzugeben. Einer traf ihn im Oberkörper.