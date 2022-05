Der Polizeieinsatz mit Todesfolge beschäftigt Mannheim weiterhin sehr. Nach spontanen Kundgebungen unter der Woche haben sich am Samstag viele Menschen auf dem Marktplatz zu einer Großdemo versammelt, um dem 47-jährigen Verstorbenen zu gedenken und eine lückenlose Aufklärung zu fordern. „Wer schützt uns vor der Polizei?“ lautete der Slogan der Veranstaltung, zu denen insgesamt 15 Organisationen aufgerufen haben.

Nach dem Polizeieinsatz mit Todesfolge auf dem Mannheimer Marktplatz demonstrierten dort am Samstagabend Hunderte Menschen gegen Polizeigewalt. Foto: Marco Partner

Laut Polizei nahmen etwa 900 Personen an der Demonstration teil. Ein Veranstalter sprach von etwa 3000 Teilnehmern. Zur Kundgebung war nach Beobachtungen der RHEINPFALZ zweitweise der ganze Marktplatz voll, danach wurde es zunehmend lichter.

Die Kundgebung auf dem Marktplatz verlief friedlich. Im Anschluss setzte sich ein Protestzug in Bewegung, bei dem die Demonstranten - es nahmen deulich weniger am Protestmarsch teil als an der Kundgebung - teils provokant auftraten. Im Verlauf des Demozuges wurden bengalische Fackeln und Rauchfackeln abgebrannt sowie Böller gezündet.

Menschen demonstrieren in Mannheim gegen Polizeigewalt. Foto: dpa

Ziel des Protestzugs war unter anderem die H4-Wache der Polizei, die mit Beuteln voller Kunstblut beworfen wurde. Laut Polizei wurden auch das Stadthaus, das Landgericht und weitere Gebäude durch Farbbeutel- und Flaschenwürfe sowie Sprühfarbe beschädigt. Angriffe auf Polizisten habe es nicht gegeben, auch keine Verletzten, wie ein Sprecher sagte. Die Beamten riefen per Durchsage dazu auf, das Zünden von Böllern und Bengalos zu unterlassen, mussten aber nicht weiter einschreiten.

Die genaue Ursache für den Tod des 47-jährigen Patienten einer psychiatrischen Einrichtung, der am vergangenen Montag nach einer Polizeikontrolle verstarb, ist noch Bestandteil der Ermittlungen. Der Vorwurf des Totschlags steht auch aufgrund der in den Sozialen Medien kursierenden Videos im Raum. Gefordert wurden bei der Kundgebung eine unabhängige Beschwerde- und Opferberatungsstelle im Falle von Polizeigewalt sowie mehr Kompetenzen der Ordnungshüter im Umgang mit Menschen mit Migrationshintergrund in psychischen Krisen.

