Der Polizeieinsatz mit Todesfolge beschäftigt Mannheim weiterhin sehr. Nach spontanen Kundgebungen unter der Woche, haben sich am Samstag nun circa 3000 Personen auf dem Marktplatz zu einer Großdemo versammelt, um dem 47-jährigen Mann zu gedenken und eine lückenlose Aufklärung zu fordern. „Wer schützt uns vor der Polizei?“ lautete der Slogan der Veranstaltung, zu denen insgesamt 15 Organisationen aufgerufen haben.

Die genaue Todesursache des Patienten einer psychiatrischen Einrichtung, der am vergangenen Montag nach einer Polizeikontrolle verstarb, ist noch Bestandteil der Ermittlungen. Der Vorwurf des Totschlags aber steht auch aufgrund der in den Sozialen Medien kursierenden Videos im Raum. Gefordert werden eine unabhängige Beschwerde- und Opferberatungsstelle im Falle von Polizeigewalt sowie mehr Kompetenzen der Ordnungshüter im Umgang mit migrantischen Menschen in psychischen Krisen. Die Kundgebung verläuft friedlich, im Anschluss setzt sich gegen 19 Uhr ein zum Teil provokanter Protestzug in Bewegung. Ziel ist unter anderem die H4-Wache der Polizei, die mit Beuteln voller Kunstblut beworfen wird. Die Beamten bitten per Durchsage, das Zünden von Böllern und Bengalos zu unterlassen, müssen aber nicht weiter einschreiten.

Mehr zum Thema