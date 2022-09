Von Maximilian Hempel

Nach dem tödlichen Polizeieinsatz am Mannheimer Marktplatz hat sich nach knapp fünf Monaten erstmals einer der beiden Beamten zu dem Vorfall geäußert. Dies erfuhr diese Zeitung nach einer Anfrage an die Mannheimer Staatsanwaltschaft. Demnach habe einer der beschuldigten Polizisten über seine Verteidigerin eine Einlassung abgegeben, in der im Wesentlichen zu den bisherigen Ermittlungsergebnissen Stellung genommen wird. Über den Inhalt der Stellungnahme informierte die Staatsanwaltschaft nicht. Sein am Einsatz beteiligter Kollege möchte sich hingegen nicht zu dem Vorfall äußern, heißt es vonseiten der Staatsanwaltschaft.

Bei dem Einsatz am 2. Mai starb ein 47-jähriger Patient des Zentralinstituts für Seelische Gesundheits, nachdem ihn zwei Polizisten festnahmen und auf dem Boden fixierten. Laut einem Gutachten ist der Mann wegen der Fixierung erstickt. Videoaufnahmen von dem Einsatz sorgten bundesweit für Entsetzen und teils scharfe Kritik an dem Vorgehen der Polizisten. Schnell wurde der Vorwurf laut, die Polizisten hätten unverhältnismäßig hart gehandelt. Die beiden Beamten sind seitdem vom Dienst suspendiert.