[Aktualisiert 12.44 Uhr] Ein Mann ist am Mittwochabend nach einem Streit mit mehreren Personen in der Mannheimer Neckarstadt-West mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt worden. Die Polizei ist gegen 20.15 Uhr zu dem Streit gerufen worden, in den offenbar mehrere Personen verwickelt waren. Die zentrale Straße des Problemstadtteils wurde komplett gesperrt. Wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag auf Anfrage mitteilte, handelt es sich bei dem Opfer um einen 27 Jahre alten Tunesier. Er wurde den weiteren Angaben zufolge mit einem Messer so schwer verletzt, dass er am Mittwochabend in einem Krankenhaus verstarb. Die Polizei leitete unmittelbar die Fahndung nach möglichen Tätern ein. Drei Personen seien noch am Abend festgenommen worden, hieß es zunächst. Ein Tatverdächtiger soll noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Zu den Hintergründen des Kapitalverbrechens konnte die Polizei am Donnerstagmittag noch keine Angaben machen.