Nach dem rechtsextremistischen Vorfall mit „Ausländer raus“-Gesängen auf Sylt hält die Debatte über wachsenden Rassismus an. Auch in Rheinland-Pfalz ermittelt die Polizei in einem ähnlichen Fall. Die Polizei hat nach Hinweisen auf möglicherweise verbotene Musik und verfassungsfeindliche Parolen eine private Feier im rheinland-pfälzischen Ort Kröv (Kreis Bernkastel-Wittlich) aufgelöst. Unter Einsatz „starker Kräfte“ sei die Feier am Samstagabend beendet worden, teilte die Polizei mit.

Die Polizei leitete nach eigenen Angaben mehrere Strafverfahren ein, unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Volksverhetzung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Auch in Niedersachsen und Bayern ermittelt die Polizei inzwischen nach ähnlichen Vorfällen bei Volksfesten.

