Fünf Wochen Nach einem Raubüberfall auf einen Mannheimer Supermarkt sind bereits vor zehn und sieben Tagen zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren festgenommen worden. Das hat die Staatsanwaltschaft am Freitag mitgeteilt.

Das Duo stehe unter dringendem Verdacht, am Freitag, dem 13. März einen Supermarkt in der Boveristraße im Mannheimer Stadtteil Käfertal überfallen zu haben. Die Täter hätten damals kurz vor Ladenschluss eine Kassiererin mit einer Pistole bedroht, so der Staatsanwalt, und die Frau zusammen mit einer weiteren Angestellten des Markts in einen Nebenraum gedrängt und versucht haben, sie zum Öffnen des Tresors zu zwingen. Weil das nicht gelungen sei, hätten sie sich schließlich rund 800 Euro aus der Kasse des Markts geben lassen, die beiden Frauen gefesselt und die Flucht ergriffen.

Nach den beiden Tätern wurde auch öffentlich mit Bildern aus einer Überwachungskamera gefahndet. Hinweise und Ermittlungen hätten schließlich zur Festnahme des 19-Jährigen am 20. April und seines 20 Jahre alten Komplizen am 23. April geführt. Der Ermittlungsrichter habe jeweils am folgenden Tag Haftbefehl erlassen, die Männer sitzen seitdem in unterschiedlichen Gefängnissen ein.