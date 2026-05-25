Für den deutschen Top-Stabhochspringer Torben Blech ist die Saison nach seinem Sturz beim Meeting in Bad Bergzabern vorbei. „Es stehen schwere Zeiten bevor. Schwere Verletzung und Saisonende – weitere Informationen folgen in den nächsten Tagen“, schrieb der 31-Jährige bei Instagram. In einem zweiten Post veröffentlichte er ein Video des fatalen Missgeschicks. Welche Verletzung er genau erlitten hat, teilte Blech nicht mit. Damit verpasst der Athlet von Bayer Leverkusen in jedem Fall die Leichtathletik-EM im August in Birmingham.

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Beim Stabhochsprung-Meeting im Zentrum von Bad Bergzabern war Blech am Donnerstag erst bei 5,45 Metern in den Wettkampf eingestiegen. Er überquerte die Höhe, fiel jedoch rechts neben die Matte. Im Fallen griff er noch reflexartig nach der Latte, um sich selbst wieder richtig zu positionieren – vergeblich. Unter dem Instagram sprechen ihm Sportkollegen Mut zu, unter anderem der frühere Weltrekordhalter Renaud Lavillenie. Auch der Landauer Stabhochspringer Oleg Zernikel und das Team des LAZ Zweibrücken senden Genesungswünsche.

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Gestützt von seiner Trainerin Christine Adams und Bundestrainer Andrei Tivontchik verließ Blech die Anlage nach einer kurzen Behandlung. Da hoffte das Publikum noch, dass die Verletzung nicht allzu schlimm ist. Auch Blech selbst war kurz nach dem Sturz noch zuversichtlich und sagte: „Stand jetzt: Wenn ich gesund bin, springe ich in vier Wochen wieder.“ Daraus wird nun nichts.