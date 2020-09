[Aktualisiert, 13 Uhr] Die Polizei sucht einen Radfahrer, der am Freitagmorgen gegen 10 Uhr mit einem Autofahrer in Streit geraten ist. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall, bei dem es zu Beleidigungen, Sachbeschädigung und tätlichen Übergriffen gekommen sein soll, zwischen dem Kreisel auf der Biebermühle und der Ampelanlage Biebermühle. Anscheinend hat der Radler eine beleidigende Geste nicht auf sich sitzen lassen und ist dem Autofahrer bis zur nächsten Ampel auf der B 270 gefolgt. Dort eskalierte der Streit, die Beteiligten bespritzten sich gegenseitig mit Wasser, der Radler verletzte den Autofahrer am Knie, beschädigte dessen Sonnenbrille und den Wagen, so die Polizei. Bislang habe der Vorfall nur aus Sicht des Autofahrers aufgenommen werden können, da der Radfahrer unbekannt ist. Die Polizei sucht nun nach dem Radfahrer und nach möglichen Zeugen, die Angaben zu den Ereignissen machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Waldfischbach-Burgalben entgegen: Telefon 06333/9270. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.