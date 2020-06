Nach dem Straßenbahnunfall, der sich am Montagmorgen in Mannheim-Neckarau ereignet hat, gibt es erste Erkenntnisse zum Unfallhergang. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollte der Fahrer des Sattelzugs in Höhe der Niederfeldstraße verbotswidrig wenden. Als er die Gleise überquerte, stieß er laut Polizei mit der Straßenbahn zusammen. Der Sattelzug wurde anschließend rund 50 Meter von der Bahn mitgezogen. Der Lkw-Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er notoperiert wurde.

Aufwendige Bergungsarbeiten

Ein Kranfahrzeug der Feuerwehr hob die Straßenbahn wieder in die Gleise. Die Feuerwehr sicherte auslaufende Betriebsstoffen. Der Sachschaden wird auf rund 700.000 Euro geschätzt. Die Ladung des Sattelzugs, darunter mehrere Paletten mit Gefahrgut, musste zum Weitertransport umgeladen werden. Die Aufräumarbeiten und die Ermittlungen zum Unfall dauerten auch am Nachmittag noch an.