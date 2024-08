Das geplante Festwochenende in Solingen endete am Freitag mit einer Messerattacke auf Besucher. Auch im Kreis Germersheim wurde gefeiert, unter anderem in Maximiliansau, Weingarten und Bellheim. Diese Feste wolle man sich auch in Zukunft nicht nehmen lassen, sagen die Verantwortlichen mit Blick auf den Anschlag. Mehr dazu lesen Sie hier.