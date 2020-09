Ein 18-Jähriger hat am Donnerstag an einer Shisha gezogen und ist dann kollabiert – nun überprüft die Polizei, wieso.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hatte der 18-Jährige am frühen Donnerstagabend auf dem Schillerplatz einen Bekannten getroffen. Der 41-Jährige bot ihm an, mal an seiner E-Shisha zu ziehen. Der junge Mann nahm zwei Züge, dann wurde ihm schwindelig und er kollabierte. Zeugen alarmierten den Rettungsdienst. Der 18-Jährige kam ins Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sie soll nun Aufschluss darüber geben, was der 18-Jährige inhaliert hat. Der Mann bleibt vorsorglich im Krankenhaus.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, dem 41-jährigen Bekannten wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.