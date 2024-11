Wer in diesem Jahr noch einmal mit der Sesselbahn zur Rietburg gondeln will, der hat dazu an den nächsten beiden Wochenenden Gelegenheit. Beim Saisonabschluss am 9. und 10. November wartet auf die Fahrgäste eine Überraschung. Noch sind die Zahlen nicht alle ausgewertet, aber der Besuch der Freizeiteinrichtung war in diesem Jahr „leicht rückläufig“, wie Geschäftsführerin Tina Mermer bilanziert. Der Grund: viele Regentage im Sommer. Ab dem 11. November ist dann Winterpause. Zeit für Revisions-, Wartungs- und Streicharbeiten. Außerdem steht eine Feinüberprüfung der Technik auf dem Programm. An der Bergstation soll für den dortigen Mitarbeiter die „Beobachterhütte“ für 10.000 Euro erneuert werden. Bis zum Saisonstart im März 2025 wird auch entschieden sein, wer neuer Pächter im Terrassencafé an der Talstation ist. Der Zehnjahresvertrag mit den bisherigen Betreibern ist ausgelaufen. Laut Tina Mermer gibt es vier Bewerber, von denen drei in der engeren Auswahl sind. Das bessere Konzept für eine familienfreundliche Außengastronomie wird bei der Nachfolge für die nächsten zehn Jahre den Ausschlag geben. Es ist dann der siebte Pächter seit der Einweihung der Sesselbahn 1954.