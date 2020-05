Mit Ermittlungen im Ausland will die Staatsanwaltschaft Darmstadt mehr über die offenbar verbrecherischen Pläne der zwei Männer herausfinden, die im Januar in Ludwigshafen von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei festgenommen worden sind. Die hessischen Strafverfolger behalten aber für sich, was genau sie noch herausfinden wollen und wo sie nachforschen lassen. Ein Sprecher erläutert: „Wir wollen ja den Erfolg der Ermittlungen nicht gefährden.“ Allerdings ist davon auszugehen, dass sie dabei in Richtung Balkan schauen. Denn bei den beiden Verdächtigen – einem 40-Jährigen und einem 43-Jährigen – handelt es sich um Bosnier. Nach Polizeiangaben sind bei ihnen scharfe Schusswaffen gefunden worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie einen Geschäftsmann aus dem Raum Südhessen überfallen wollten.