Nach dem schweren Unwetter auf der italienischen Insel Ischia ist die Zahl der Todesopfer auf fünf gestiegen. Das bestätigte die Feuerwehr am Sonntagabend per Twitter. Damit kamen zwei weitere Opfer hinzu. Nähere Angaben zu den Toten machte die Feuerwehr nicht. Zuvor hatten die Rettungskräfte seit Samstag zwei Frauen und ein Mädchen aus den Schlammmassen geborgen. Weitere Menschen wurden noch vermisst.

Sturm und Starkregen richteten besonders im Norden der beliebten Urlaubsinsel in den Orten Casamicciola und Lacco Ameno teils große Schäden an. Autos wurden von den Überschwemmungen mitgerissen, Erdrutsche gingen an Hängen ab und beschädigten Häuser. Hunderte Rettungskräfte, die teils vom Festland geschickt wurden, waren am Wochenende an den Unglücksorten im Einsatz, retteten Menschen aus ihren Häusern und suchten nach Opfern und Überlebenden.